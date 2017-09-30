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A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya kadrosu açıklandı! Sabri Sarıoğlu sürprizi

A Milli Takımımızın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı maçın kadroları açıklandı. Lucescu tarafından bir sürpriz daha yapıldı. Buna göre Emre Belözoğlu sonrası Sabri Sarıoğlu'da milli takıma davet edildi.

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:24
A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya kadrosu açıklandı! Sabri Sarıoğlu sürprizi

A Milli Takımımızın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı maçın kadroları açıklandı. Lucescu tarafından bir sürpriz daha yapıldı. Buna göre Emre Belözoğlu sonrası Sabri Sarıoğlu'da milli takıma davet edildi.

A Milli takımımızın haftaya oynayacağı maçlar için kadro açıklandı. Kadroda sürpriz isimler dikkat çekti. Kalede Harun,Serkan ve Volkan babacan yerini aldı. Volkan Demirel yine çağrılmadı.

En büyük sürpriz defans hattında yaşandı. Sezon başında Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu yıllar sonra yeniden milli takıma çağrıldı. Sağ bek oynayan Şener kötü performansıyla kadroda yer bulamadı.

Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Oğuzhan var!

Orta sahada büyük bir sürpriz yer almazken en büyük Sürpriz Volkan Şen'de gerçekleşti. Kadroda yer bulamayan ve antreman eksiği bulunan Şen kadroda yer aldı. Ayrıca Trabzonspor'dan Okay ve Yusuf Yazıcı yeniden milli takımda. Forvette sürprize giden Lucesku, Burak,Cenk, Enes'in yanına Mevlüt Erdinç'i kadroya davet etti.

İşte tam kadro!

Son Güncelleme: 30.09.2017 12:32
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