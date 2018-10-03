A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3 - 0 yenildi

İSTANBUL /

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center

HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Patricia Rolf (A.B.D.)

TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem, Simge (L) (Çağla, Gizem (L), Hande, Derya, Ebrar)

İTALYA: Egonu, Sylla, Bosetti, Danesi, Chirichella, Malinov, De Gennaro (L) (Cambi, Parrocchiale)

SETLER: 19-25, 21-25, 12-25

SÜRE: 1 saat 11 dakika (25', 26', 20')

Japonya'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takımımız, B Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya'ya 3 - 0 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, İtalya karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Milliler, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 3-0'lık (19-25, 21-25, 12-25) setlerle yenildi.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

Milliler, grubundaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 10.10'da Küba ile karşılaşacak.

FOTOĞRAFLI