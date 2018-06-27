A Milli Futbol Takımı, Rusya ile Soçi'de karşılaşacak

İSTANBUL /

A Milli Futbol Takımımızın, Rusya ile 14 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçının yeri belli oldu. Millilerimiz, Rusya ile Soçi kentindeki Fisht Stadyumu'nda karşılaşacak ve müsabaka yerel saatle 19.00'da başlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül'deki Rusya maçımızın Trabzon'da, 10 Eylül'deki İsveç maçımızın da Solna'da oynanacağı daha önce açıklanmıştı. Trabzon'daki Rusya maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Solna'daki İsveç maçının stadı Friends Arena, başlama saati ise 20.45 (yerel saat) olarak belirlenmişti.