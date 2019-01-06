9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı (EK FOTOĞRAFLAR)

9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı (EK FOTOĞRAFLAR)

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