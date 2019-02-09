9 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Bursaspor
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Kardemir Karabükspor - Eskişehirspor
16.00 Gençlerbirliği - Osmanlıspor
GALATASARAY
- Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TRABZONSPOR
- Bordo mavili ekip, Galatasaray maçının son çalışmasını yapacak.
13.15 Takım, Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket edecek.
14.30 Bordo mavililerin İstanbul'a gelişi.
TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
15.00 Getafe - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
17.30 Freiburg - Wolfsburg (Yunus Mallı)
18.00 Watford - Everton (Cenk Tosun)
18.15 Atletico Madrid - Real Madrid
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15.15 Gaziantep Basketbol - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol
17.30 Beşiktaş Sompo Japan - Türk Telekom
20.00 Pınar Karşıyaka - İstanbul BBSK
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Çukurova Basketbol
14.00 Botaş - Samsun Canik Belediye
14.00 Mersin BŞB - Beşiktaş
16.00 Galatasaray - OGM Ormanspor
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
18.30 Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Bld.
- Efeler Ligi
15.00 Ziraat Bankası - Arhavi Bld.
15.00 Jeopark Kula Bld. - Maliye Piyango
16.00 İnegöl Bld. - İstanbul BBSK
16.00 Galatasaray - Arkas Spor
17.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Halkbank
TENİS
10.00 Şanlıurfa Göbeklitepe'de Gençler Türkiye Tenis Şampiyonası final müsabakaları yapılacak.
14.00 Dereceye giren sporcular madalyalarını alacak.