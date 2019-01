81 ilde 1 milyon 230 bin sporcu adayı tarandı

İSTANBUL,() -

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' meyvelerini vermeye başladı.

Yapılan iki tarama sonunda 14 bin 500 ilkokulda yaklaşık 1 milyon 230 bin çocuğa ulaşıldı. Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturmayı planlayan projeyle, her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna eklenmesini hedefliyor.

Mayıs 2018'de başlatılan proje ile adım adım Türkiye'nin spor altyapı haritası oluşturuluyor. İllerde ve coğrafi bölgelerde hangi spor branşlarının baskın olduğu, taramaya katılan çocuklarımızın hangi spor branşlarına yatkın olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in resmi sponsoru olduğu projeyle, her yıl en az 1 milyon ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisinin sportif yetenek taraması katılımı planlanıyor. Hedef, onları sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, topluma spor yapma kültürünü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşlarında olan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu yetiştirilmesini sağlamak. Proje ile her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna katılımı ile birlikte, taramaya katılmış ancak sporcu havuzuna girememiş çocuklarımızı İl Spor Merkezleri faaliyetlerimize yönlendirerek sporda devam etmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

FARKLI UYRUKLARDAN 40 BİN 865 ÖĞRENCİ TARAMADAN GEÇTİ

Projenin ilk iki ayağı göz önüne alındığında en büyük katılım Marmara Bölgesi'nde olurken en düşük katılım ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı. Öte yandan ülkemizde eğitim gören, 83 farklı ülke vatandaşı 40 bin 865 öğrencinin 816'sı Sportif Yetenek Taramasına katılarak eğitim modülüne yani Temel Hareket ve Sportif Beceriler Eğitimine davet edildi.

ÖMER BARBAROS YİŞ: "GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINI BİRLİKTE YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Ülkemizin bayrağını şampiyonalarda gönderin en üstüne çıkaracak geleceğin şampiyonlarına yatırım yapmak bizim için çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi sayesinde yaklaşık 1 milyon 230 bin öğrencimiz taramalara dahil oldu. Mayıs 2018 tarama dönemi sonuncu yaklaşık 50 bin öğrenci arasından belirlenen yetenekli öğrencilerimizle de profesyonel sporcu havuzunun desteklenmesi hedeflenmektedir. TURKSPORU'nun geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın tüm gelişim süreçlerinde yanlarında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geleceğin şampiyonlarını birlikte yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

RAKAMLARLA PROJE

1225952: İlk iki etap öğrenci taramasında ulaşılan rakam

14557: Proje kapsamında ulaşılan ilkokul sayısı

4476 : Projeye dâhil olan engelli öğrenci sayısı.

4000: Her sene yapılan taramalar sonunda Türkiye sporcu havuzuna aktarılması beklenen öğrenci sayısı

2943: Projede yer alan toplam personel sayısı

1350: Projede yer alan öğretmen sayısı

945: Projede yer alan antrenör sayısı

135: Türkiye genelinde projeyi yürüten ölçüm ekibi sayısı

83: Ülkemizde eğitim gören 83 farklı ülkeden 40 bin 865 öğrenci projeye dâhil edildi.

PROJE NASIL İŞLİYOR?

1'inci Aşama

Her yıl Ekim-Ocak ayları boyunca Türkiye genelinde en az 1 milyon 3. sınıf öğrencisinin boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlık topu atma, sürat koşusu gibi temel motorik özelliklere göre çocukların spora olan yatkınlıkları belirlenir.

2'nci Aşama

Birinci aşama sonunda motorik özellikleri bakımından spora yatkınlıkları belirlenen çocuklardan %10-20'lik dilime girenleri, toplam 12 ay sürecek olan ve 3 modülden oluşan Temel Spor Eğitimine tabi tutulur. İlk modül 2 ay, ikinci modül 4 ay, üçüncü modülü ise 6 ay sürer. Seçilen çocuklarımızın yanı sıra taramaya katılmış diğer çocuklarımız ve velileri illerde yürütülen spor faaliyetleri hakkında bilgilendirilir ve katılımları için yönlendirilir.

3'üncü Aşama

Bu aşamada belirlenen çocuklar kapsamlı testler uygulanarak yatkın oldukları spor branşları belirlenir ve yönlendirilir. Bu testler ilk taramadan yaklaşık 18 ay sonra gerçekleştirilir.

4'üncü Aşama

Bu aşamada çocuklara yönlendirildikleri spor branşında eğitimler verilir. Eğitimler 2 ila 4 yıl sürer. Hedef, spor branşına yönlendirilen çocukların yüzde 10-20'sini bu aşamaya taşımaktır.

5'inci Aşama

Son aşamada çocuklara ileri düzeyde spor eğitimleri verilir ve performans süreçleri başlatılır. Yaklaşık 4 bin gencin bu eğitimleri alıp Türkiye'nin sporcu havuzundaki yerini alması hedeflenmektedir.

