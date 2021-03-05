8 yaşındaki Josep ile 33 bin dolarlık anlaşma!

ABD'de yaşayan 8 yaşındaki oyun tutkunu Josep Deen, Spor organizasyonu Team 33 ile sözleşmeye imza atarak 33 bin doları cebine indirdi. Online bilgisayar oyunu Fortnite oynayarak yayıncılar arasında popüler olan Kaliforniyalı 8 yaşındaki Deen, önceki yıl Aralık ayında imzaladığı sözleşmeyle yaşıtları arasındaki en zengin kişilerden biri oldu. 33 bin dolarlık sözleşmeye imza attığı Team 33'ün genel merkezine ziyarette bulunan başarılı oyuncu, sözleşme teklifi gelince heyecanlandığını belirtti. 8 yaşındaki küçük oyuncu Josep, profesyonel bir oyuncu olmanın hayalini kurduğunu kaydetti.

"Delilik derecesinde iyi oynadığını fark ettik"

Son 4 yıldır Fortnite oynadığını kaydeden Josep Deen'in yeteneğinin ilk defa bir buçuk yıl önce bir amatör e-spor kulübü tarafından fark edildiği ifade edildi. 8 yaşındaki Deen'in sözleşme imzaladığı Team 33'ün "CEO’su ve kurucu ortağı" Tyler Gallagher, küçük çocuğun "delilik derecesinde" iyi oynadığını fark edince kedilerinin de heyecanlandığını belirtti. Küçük çocukla bire bir maçlar yaptıklarını kaydeden Gallagher, ne kadar iyi olduğunu anlayınca başka takımların kapmaması için sözleşme imzaladıklarını vurguladı.

16 yaşındaki Bugha, 3 milyon dolar kazanmıştı!

Yapılan incelemelere göre dünya genelinde en çok kazanan E-spor oyuncuları genelde 18 yaşın altındaki kişilerden oluşuyor. Dünyanın en çok kazanan oyuncularıyla ilgili istatistikleri tutan Esportsearnings.com, en çok kazanan 10 oyuncunun 8'inin 18 yaş altındaki oyuncular olduğunu duyurdu. 2109'da düzenlenen ilk ve tek Fortnite Dünya Kupası'nı kazanan 16 yaşındaki Kyle "Bugha" Giesdorf, 3 milyon dolar kazanmıştı. İlerde Bugha gibi harika bir oyuncu olmak istediğini kaydeden 8 yaşındaki Josep Deen, kazanana kadar onu da kimsenin ciddiye almadığını hatırlattı.