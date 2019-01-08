8 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Deniz Türüç: "Avrupa'ya en kısa yol kupa ama önceliğimiz lig"

"Kayserispor'u layık olan yere getireceğimize inanıyorum"

"Karaman, özellikle taktiksel açıdan güçlü bir hoca"

"Milli takımda olmak için çalışıyorum"

"İnşallah şampiyon oluruz"

(ÖZEL) Mert Nobre: "Şampiyon inşallah Başakşehir olur"

"Şampiyon olup, yeniden Süper Lig'e çıkacağız"

"Sezon sonunda futbolu bırakabilirim"

"Oynadıklarımın en iyisi Alex, bu sezonun en iyisi Diagne"

"Gelecek planlarım arasında teknik direktörlük var"

(ÖZEL) Mehmet Özdilek: ''Bu takım Erzurum için her şeyi yapacak"

''En büyük hedefimiz ligde kalmak''

"Büyük takımların performansı sıralamayı çok etkiledi"

"Gollerin çoğunu defansımız attı, iki hücumcu alacağız"

"VAR, Anadolu takımları için çok olumlu"

''VAR bizim zamanımızda olsaydı çok önce 4 şampiyonluk yapardık''

"Kimse bize birinci veya ikinci sıradaki takımı sunmadı"

"Başakşehir'in şampiyon olabileceğini düşünüyorum"

(ÖZEL) Aytaç Kara: "Fenerbahçe maçından alnımızın akıyla çıkacağız"

"İyi mücadele edip, iyi oyun sergileyen bir takım olduk. Tüm camia kenetlendi"

"Mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum"

"Fenerbahçe'nin çıkış için hamleleri olacak"

"Bursaspor taraftarı zoru gerçekleştirdi"

"İyi niyetli bir hırsım var, bundan da hiçbir zaman vazgeçmem"

(ÖZEL) Taylan Antalyalı: "İkinci devre çok zor geçecek"

"Takımıma skor katkısında da bulunmak istiyorum"

"Bana gelen bir teklif yok"

"Süper Lig tarihinde ilk defa 4 büyükler bu kadar puan kaybetti"

"Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istiyorum"

"VAR Sistemi doğru karar verme açısından önemli"

"İdolüm Steven Gerrard"

GALATASARAY

15.00 Sarı kırmızılılar, Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak.

BEŞİKTAŞ

16.00 Siyah beyazlılar, Helmond Sport ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerin Antalya kampı çift idmanla devam edecek.

13.00 Roman Neustadter basın toplantısı düzenleyecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

16.00 Antalyaspor - Uerdingen

16.00 Gençlerbirliği - MTK Budapest

17.00 Trabzonspor - ADO Den Haag

13.00 TFF 2. Lig karmaları, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL

-Euroleague-

20.00 BC Khimky - Fenerbahçe Beko

21.30 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes

VOLEYBOL

-Kadınlar AXA Sigorta Kupavoley-

18.00 Beşiktaş - Çanakkale Bld.

-Efeler Ligi-

18.00 Halkbank - Ziraat Bankası