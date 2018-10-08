8 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: "Umarım Fenerbahçe, bizim maçımıza kadar sorunlarını çözmemiş olur"

"Robinho bu sezona damga vuracak"

"Dolar ve euro biraz daha düşerse sorunlar bitecektir"

"Takımımıza güveniyoruz. İlk 7-8 haftada bazı aksaklıklar oldu, geride kaldık ama bunu kapatabilecek güçteyiz"

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)



A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 Ay yıldızlı ekip, Bosna Hersek maçının hazırlıklarına başlayacak.

YELKEN

10.00 Uluslararası Deniz Festivali ve Yelken Yarışı The Bodrum Cup'ta basın toplantısı gerçekleştirilecek.



VOLEYBOL

11.00 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası öncesinde Halkbank ile Maliye Piyango basın toplantısı düzenleyecek.

-KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI-

Japonya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. Tur F Grubu'ndaki ikinci maçında A.B.D.'ye 3 - 0 yenildi.