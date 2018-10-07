7 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
18:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
19:00 Akhisarspor - Trabzonspor
20:30 Atiker Konyaspor - Beşiktaş
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
14:00 Tetiş Yapı Elazığspor - Gazişehir Gaziantep
16:30 Boluspor - Giresunspor
19:30 Adanaspor - Balıkesirspor Baltok
19:30 Osmanlıspor - Adana Demirspor
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13:00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Türk Telekom
15:15 Galatasaray - Anadolu Efes
17:30 Banvit - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
-KADINLAR DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI-
A Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda Rusya’ya 3-0 mağlup oldu.
AVRUPA LİGLERİ
13:00 Real Valladolid - Huesca (Enes Ünal)
15:30 Zulte Waregem - Anderlecht (Fenerbahçe'nin rakibi)
16:00 Hacken - Malmö (Beşiktaş'ın rakibi)
19:00 Start - Sarpsborg 08 (Beşiktaş'ın rakibi)
19:00 Standard Liege - Club Brugge (Akhisarspor'un rakibi)
19:30 Sevilla - Celta Vigo (Akhisarspor'un rakibi)
19:30 Benfica - Porto (Galatasaray'ın rakibi)
21:00 Gent - Genk (Beşiktaş'ın rakibi)