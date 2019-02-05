6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,() -

Demir Grup Sivasspor, B.B Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Akhisarspor 'Çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Atiker Konyaspor da Bursaspor deplasmanında taraftarının neden olduğu 'Saha olayları' nedeniyle disiplin kurulna sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu CAMERON ZISHAN RANA JEROME'nin 01.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 02.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.02.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 03.02.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü Başkanı HÜSEYİN ÜNEŞ'in 04.02.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 03.02.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 04.02.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR- ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.