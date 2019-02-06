6 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
18:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
20:30 Galatasaray - Hatayspor
UEFA KUPASI
09.30 Bakü'de düzenlenecek 2019 final müsabakası öncesinde UEFA Kupası İstanbul'da sergilenecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Erzurumspor maçı hazırlıkları sürecek
BEŞİKTAŞ
17:00 Siyah-beyazlı ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarını basına açık idmanla sürdürecek.
TRABZONSPOR
Galatasaray maçının hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20:30 Petrol Olimpija - Beşiktaş Sompo Japan
FIBA Avrupa Kupası
21:00 Sigal Prishtina - Pınar Karşıyaka
VOLEYBOL
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
18:00 Vakıfbank- Maritza Plovdiv
20:00 Chemik Police - Fenerbahçe Opet
- Kadınlar CEV Cup
19:00 Galatasaray HDI Sigorta - CSM Volei Alba Blaj
- Kadınlar Challenge Cup
20:30 Ao Thiras - Aydın Büyükşehir Bld.