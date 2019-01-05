5 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: "Sezon sonu ligde kalacağız" "En az 6 transfer yapmak istiyoruz" (ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Hedef; her maçı kazanmak" "Önceliğimiz eldeki futbolcuları mutlu...