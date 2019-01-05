5 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: "Sezon sonu ligde kalacağız"
"En az 6 transfer yapmak istiyoruz"
(ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Hedef; her maçı kazanmak"
"Önceliğimiz eldeki futbolcuları mutlu etmek"
"5-6 oyuncuyla yolları ayırabiliriz"
FENERBAHÇE
11.15 Sarı lacivertlilerde devre arası kamp çalışmaları devam edecek.
13.00 Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal basın toplantısında konuşacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 18.00 Siyah beyazlılarda ikinci devre hazırlıkları sürüyor.
GALATASARAY
11.00 Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.
11.30 Devre arası hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı kırmızılılar Antalya'ya gidecek.
12.30 Takımın Antalya'da karşılanışı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Turuncu-lacivertliler kamp için Antalya'ya gidecek.
12.00 İstanbul ekibi Antalya'ya varacak.
12.30 Yeni transfer Robinho, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da yer alacağı törenle imzayı atacak.
TRABZONSPOR
18.00 Bordo mavililerde çalışmalar devam edecek.
BURSASPOR
10.00-18.00 Hazırlıklar çift idmanla devam edecek.
Diğer takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor ve takipleri yapılıyor (Konyaspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Kayserispor, Akhisar, Alanyaspor, Antalyasor, Sivasspor, Rizespor...)
HAKEM SEMİNERİ
Antalya'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri kapsamında A klasman hakemleri ile yardımcı hakemlere atletik test uygulanacak.
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Ligi-
13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol
15.15 Galatasaray - Arel Üniv. Büyükçekmece
17.30 İstanbul BBSK - Anadolu Efes
-Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14.00 Çukurova Basketbol - Fenerbahçe
14.00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Botaş
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Hatay BŞB
VOLEYBOL
-Kadınlar AXA Sigorta Kupavoley-
17.00 Çanakkale Bld. - Beşiktaş