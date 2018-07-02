40.5 milyon liralık ihale pazarlığa kaldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYASPOR Kulübü Derneği'nin, 40 milyon 500 bin liralık muhammen bedelli arazi satış ihalesine katılım olmadı. Arazi pazarlık usulü satılacak.

Antalyaspor Kulübü İhale Komisyonu tarafından Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan basın açıklamasında, derneğin Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesi'ndeki 1850 metrekare yüzölçümlü, imar planında akaryakıt, LPG satış ve servis istasyonu olarak belirlenmiş arazinin, arsa satışı ve sponsorluk teklifi şeklinde, kapalı zarf usulü ile açık artırmaya çıkarıldığı, ancak şartname kapsamında bir teklifin kendilerine ulaşmadığı belirtildi. Açıklamayı yapan Antalyaspor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyesi Ziya Erbaş, ayrıca derneğin 2886 sayılı İhale Kanunu'na tabi olmadığı için, Antalyaspor'un menfaatleri dikkate alınarak satışın bundan sonra pazarlık usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi.

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