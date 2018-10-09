40. İstanbul Maratonu'na doğru

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: "İnanıyoruz ki yine rekor kırılacak"

İSTANBUL /

100'den fazla ülkeden 30 bin çipli koşucuyu bir araya getirecek, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğine sahip Vodafone 40. İstanbul Maratonu, "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" sloganı ile 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Maraton öncesi Sepetçiler Kasrı'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu katıldı.

40. İstanbul Maratonu'nda iki kıta arasında koştuklarını ifade eden Mevlüt Uysal, 8 km'lik halk koşusuna tüm İstanbulluları davet ederek, herkesin hem kendi hem de ailesi için "Sağlıklı Yarınlara Koş"masını istedi. Başkan Uysal, "İstanbul Maratonu, İstanbul'un dünyaya tanıtımı adına, spor adına, organizasyon adına önemli ama daha önemli bir şey var. İstanbul halkının spor ile buluşturulması, barıştırılması" mesajlarını verdi.

ÇİNTİMAR: "İNANIYORUZ Kİ YİNE REKOR KIRILACAK"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise, "Türkiye'nin en büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. 1979 yılında başlayan ve 1982 yılında İBB himayesine geçen maratona katılım sayısı yıllar içerisinde 96 kişiden 150 bin kişiye çıkmıştır. Altın puan alınan iki maraton da İstanbul'da düzenleniyor. Bayanlarda 5 sporcumuz 2:40'ın altında maratonu tamamlayarak kürsüye çıktılar. Hem erkeklerde hem de bayanlarda zirveyi görüyoruz. İnanıyoruz ki yine rekor kırılacak" diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR BİR ARADA

İstanbul Maratonu 40. yılında, kadınlarda ve erkeklerde son iki yılın şampiyonlarını bir araya getiriyor. Geçen yıl İstanbul Maratonu'nu kazanırken gerçekleştirdiği 2:22:36'lık derecesiyle dünyada yılın en hızlı 18. kadın maratoncusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, İstanbul'da 2016'da şampiyonluğa ulaşan Agnes Barsosio ile karşılaşacak. İki Kenyalı yıldızı, kariyerinde 2:23:06'lık derece bulunan Bahreynli Merima Mohammed'in zorlaması bekleniyor.

Erkeklerde ise Fransa'yı temsil eden İstanbul Maratonu 2017 yılının galibi Abraham Kiprotich, aynı başarıyı 2016'da gösteren Azerbaycan'dan Evans Kiplagat ile mücadele edecek. Bu yıl maratonun erkeklerdeki önemli favorilerinden biri de Kenyalı Marius Kimutai. Kişisel en iyi derecesi 2:05:47'yi 2016'da Amsterdam'da elde eden 26 yaşındaki atlet, bu yıl Seul Maratonu'nu 2:07:45 ile tamamlamıştı.

4 KATEGORİDE KOŞULACAK

Kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında "Altın Kategori" unvanına layık görülen İstanbul Maratonu'na 18 yaşını doldurmuş olanlar katılabilecek.

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