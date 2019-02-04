4 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

Hakan Çalhanoğlu: "Tolgay'a başarılar dilerim" "1 puan aldığımız için mutluyuz" "Higuain'ın gitmesine üzüldüm" SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor SPOR TOTO 1. LİG 19.00 Altay - İstanbulspor BEŞİKTAŞ 11.00...

4 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

Hakan Çalhanoğlu: "Tolgay'a başarılar dilerim"
"1 puan aldığımız için mutluyuz"
"Higuain'ın gitmesine üzüldüm"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altay - İstanbulspor

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı takım, Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY
- Hatayspor maçının hazırlıklarına başlanacak.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
20.00 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes

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