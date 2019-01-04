4 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım"

"Bir sene sonra Antalyaspor'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım"



(ÖZEL) Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Sadık için 'üçüncü ligden futbolcu' demişlerdi"

"Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan önce Trabzonspor istemişti"

"3-4 transfer yapacağız"

ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI

2018-19 Futbol Sezonu 2'nci Transfer Tescil Dönemi başladı. 28 gün sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek.



MHK KIŞ SEMİNERİ

11.00 Seminer öncesi FIFA kokartlı hakemler koşular yaparak testten geçecekler.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 17.00 Siyah beyazlıların Antalya kampı devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerin ikinci yarı hazırlıkları sürecek.

20.30 Teknik direktör Ersun Yanal basın mensuplarıyla yemekli sohbet toplantısında bir araya gelecek.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılılarda devre arası hazırlıkları Florya'da yapılacak çift antrenmanla devam edecek.

KASIMPAŞA

11.00 - 17.30 Kasımpaşa, bugün yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Medipol Başakşehir, İstanbul etabındaki çalışmalarını tamamlayacak.

MKE ANKARAGÜCÜ

10.00-17.00 Ankara ekibi, ikinci devre çalışmalarına çift idmanla başlayacak.

ATİKER KONYASPOR

17.00 Konya ekibi, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililer çift antrenmanla Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.

BB ERZURUMSPOR

16.00 BB Erzurumspor, ikinci devre çalışmalarına Antalya'da devam edecek.