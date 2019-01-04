4 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım"
"Bir sene sonra Antalyaspor'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım"
(ÖZEL) Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Sadık için 'üçüncü ligden futbolcu' demişlerdi"
"Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan önce Trabzonspor istemişti"
"3-4 transfer yapacağız"
ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI
2018-19 Futbol Sezonu 2'nci Transfer Tescil Dönemi başladı. 28 gün sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek.
MHK KIŞ SEMİNERİ
11.00 Seminer öncesi FIFA kokartlı hakemler koşular yaparak testten geçecekler.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 17.00 Siyah beyazlıların Antalya kampı devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerin ikinci yarı hazırlıkları sürecek.
20.30 Teknik direktör Ersun Yanal basın mensuplarıyla yemekli sohbet toplantısında bir araya gelecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılarda devre arası hazırlıkları Florya'da yapılacak çift antrenmanla devam edecek.
KASIMPAŞA
11.00 - 17.30 Kasımpaşa, bugün yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Medipol Başakşehir, İstanbul etabındaki çalışmalarını tamamlayacak.
MKE ANKARAGÜCÜ
10.00-17.00 Ankara ekibi, ikinci devre çalışmalarına çift idmanla başlayacak.
ATİKER KONYASPOR
17.00 Konya ekibi, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
- Bordo mavililer çift antrenmanla Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.
BB ERZURUMSPOR
16.00 BB Erzurumspor, ikinci devre çalışmalarına Antalya'da devam edecek.