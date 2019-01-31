31 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

2'NCİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ

4 Ocak 2019 Cuma günü başlayan 2018-19 Futbol Sezonu 2. Transfer Tescil Dönemi, 31 Ocak 2019 (bu gece) sona erecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 Aytemiz Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

- Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Finansal Fair Play konusunda UEFA'ya savunma yapacak.

- Ankaragücü karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

EVKUR YENİ MALATYASPOR

16:00 Malatyaspor, yeni transferi Aboubakar Kamara için imza töreni düzenleyecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

- Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olacak.

KAYAK FEDERASYONU

10:30 Türkiye'de kayak sporunun yaygınlaşması ve geleceğin sporcularının yetişmesi için başlatılacak işbirliği anlaşmasının imza töreni düzenlenecek.

Törene; Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Olimpiyat sporcusu Fatih Arda İpçioğlu ve Kayaklı Koşu Olimpiyat sporcusu Ayşenur Duman da katılacak.

BASKETBOL

- Euroleague

22:30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko

- Euro Cup

20:30 DVTK Miskolc - Galatasaray

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

14:00 Beşiktaş - Nilüfer Bld.