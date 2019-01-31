31 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

2'NCİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ
4 Ocak 2019 Cuma günü başlayan 2018-19 Futbol Sezonu 2. Transfer Tescil Dönemi, 31 Ocak 2019 (bu gece) sona erecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Aytemiz Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
TRABZONSPOR
- Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Finansal Fair Play konusunda UEFA'ya savunma yapacak.
- Ankaragücü karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
EVKUR YENİ MALATYASPOR
16:00 Malatyaspor, yeni transferi Aboubakar Kamara için imza töreni düzenleyecek.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
- Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli olacak.
KAYAK FEDERASYONU
10:30 Türkiye'de kayak sporunun yaygınlaşması ve geleceğin sporcularının yetişmesi için başlatılacak işbirliği anlaşmasının imza töreni düzenlenecek.
Törene; Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Olimpiyat sporcusu Fatih Arda İpçioğlu ve Kayaklı Koşu Olimpiyat sporcusu Ayşenur Duman da katılacak.
BASKETBOL
- Euroleague
22:30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
- Euro Cup
20:30 DVTK Miskolc - Galatasaray
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14:00 Beşiktaş - Nilüfer Bld.