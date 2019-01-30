30 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA KURA ÇEKİMİ HEYECANI 14.00 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirilecek. FENERBAHÇE - Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek. BEŞİKTAŞ 11.00...

30 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA KURA ÇEKİMİ HEYECANI
14.00 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BASKETBOL
- Kadınlar Euro Cup 
18.00 Çukurova Basketbol - Beşiktaş
- FIBA Avrupa Kupası
21.00 Oliver Würzburg - Pınar Karşıyaka
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.30 KK Anwil Wloclawek - Banvit

VOLEYBOL
- Venus Sultanlar Ligi
13.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet
15.30 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı VitrA
17.00 Vakıfbank - Aydın Büyükşehir Şehir Bld.
18.00 Çanakkale Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
19.30 Karayolları - Halkbank

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