30 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA KURA ÇEKİMİ HEYECANI
14.00 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
BASKETBOL
- Kadınlar Euro Cup
18.00 Çukurova Basketbol - Beşiktaş
- FIBA Avrupa Kupası
21.00 Oliver Würzburg - Pınar Karşıyaka
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.30 KK Anwil Wloclawek - Banvit
VOLEYBOL
- Venus Sultanlar Ligi
13.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet
15.30 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı VitrA
17.00 Vakıfbank - Aydın Büyükşehir Şehir Bld.
18.00 Çanakkale Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
19.30 Karayolları - Halkbank