30 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAY - Porto maçının hazırlıkları devam edecek. - BB Erzurumspor maçında sakatlanarak sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan Emre Akbaba, sabah saatlerinde ameliyat...

30 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
- Porto maçının hazırlıkları devam edecek.
- BB Erzurumspor maçında sakatlanarak sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan Emre Akbaba, sabah saatlerinde ameliyat olacak.

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG
14.00 İstanbulspor - Boluspor  
16.30 Balıkesirspor Baltok - Altay  
19.30 Adana Demirspor - Eskişehirspor  
19.30 Gençlerbirliği - Afjet Afyonspor  

AVRUPA LİGLERİ
13.00 Huesca - Girona (Serdar Gürler)
15.30 Anderlecht - Sint Truiden (Fenerbahçe'nin Rakibi)
16.30 Krasnodar - Dinamo Moskova (Akhisarspor'un Rakibi)
18.30 Malmö - Sundsvall (Beşiktaş'ın Rakibi)
19.00 Sarpsborg - Stromsgodset (Beşiktaş'ın Rakibi)
19.00 Oostende - Standard liege (Akhisarspor'ıun Rakibi)
22.00 Lille - Marsilya (Zeki Çelik)

OKÇULUK
- Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde Makaralı Yaylar mücadeleleri sona erecek.

BASKETBOL
- Hazırlık - 
13.00 Botaş - OGM Ormanspor
15.30 Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi

VOLEYBOL
-Kadınlar Dünya Şampiyonası-
13.20 Türkiye - Çin

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