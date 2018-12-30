30 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: "Avrupa'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik"
"Kamplarda bilimsel çalışmalar yapıyoruz"
(ÖZEL) Yasemin Adar: "Olimpiyat madalyasını alarak ilki başarmak istiyorum"
"Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmem gerekiyor"
"Örnek olabilmek için gençlerle birlikte antrenman yapıyorum"
(ÖZEL) Efraim Kahraman: "Sporcunun antrenöre, antrenörün sporcuya güvenmesi lazım"
"Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'nda madalya almak"
"Altyapıda çok değerli sporcular var"
- Süper Lig'de kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacak.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
13:00 Gaziantep Basketbol - İstanbul BBSK
15:15 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen
17:30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
14:00 Beşiktaş - OGM Orman Gençlik
15:00 Samsun Canik Belediye - Adana Basketbol
16:30 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - İstanbul Üniversitesi