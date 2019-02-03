3 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Giresunspor
13.30 Hatayspor - Denizlispor
16.00 Afjet Afyonspor - Adanaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
17.00 Nimes Montpellier (Umut Bozok)
17.05 Leicester City - Manchester United (Çağlar Söyüncü)
22.30 Roma - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom
15.15 Banvit - Gaziantep Basketbol
17.30 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Arel Üniv. Büyükçekmece
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Beşiktaş - Hatay BŞB
16.00 Samsun Canik Belediye - Mersin BŞB
16.00 Çukurova Basketbol - Galatasaray
VOLEYBOL
14.00 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları
15.00 Aydın BŞB - Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Karayolları
16.00 Halkbank - Beşiktaş
17.30 Nilüfer Bld. - Vakıfbank
GÜREŞ
12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda son gün müsabakalarını izleyecek