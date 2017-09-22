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3 büyükler Ankara'dan gelen haberle yıkıldı !

Kulüpler Birliği Vakfı , Ankara'da amatör branşlardaki stopaj vergisi için Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.Görüşmeden indirim bekleyen Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe ise gelen haberle adeta yıkıldı.

22 Eylül 2017 Cuma 15:35
3 büyükler Ankara'dan gelen haberle yıkıldı !

Başkan Dursun Özbek yönetiminde Ankara'ya çıkarma yapan kulüpler önce Maliye Bakanı Ağbal ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda vergi borçları ve stopaj oranı üzerinde durulduğu öğrenildi. Milli takım ve olimpiyatlara sporcu gönderen ve bu konuya ciddi bütçeler ayıran kulüpler amatör branşlar için destek istedi. %15'lik stopaj kanununun da değiştirilmesi ve daha uygun bir hale getirilmesi de talep edildi. Maliye Bakanlığı'nın ise bu oranı %35'e çıkarmak istediği belirtildi.
İkinci görüşme Spor Bakanı Bak ile yapıldı. Burada ise Kulüpler yasası için hazırlanan taslak maddelerin yeniden masaya yatırılması kararı alındı.
Kulüpler, 6222'den dolayı verilen cezalardan dolayı rahatsızlıklarını da dile getirerek, "Eylemi yapan ceza alsın, kulüpler değil" talebinde bulundular.
Toplantıya Fenerbahçe'den Nihat Özbağı, Beşiktaş'tan Deniz Atalay katılırken, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına çıkışta açıklamalar yaptı.

FİKRET ORMAN, AZİZ YILDIRIM VE DURSUN ÖZBEK 'DEVLET DESTEĞİ ŞART' DEMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, amatör branşları için daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Beşiktaş Kulübü, amatör branşlara futbol harici 40-50 milyon TL harcıyor. Bu parayı kaynakları olmadığı için faize alıyor. 1 sene sonra 60 oluyor. Bir sene sonra 60+50 oluyor ve artıyor. Beşiktaş’ın genetiği olan sporlar var. O sporlarla devam ediyoruz. Onlar artık oturdu. Diğerlerinde durum öyle değil. Faizlerle döndürmeye çalışıyoruz. 55 milyon TL’lik bir tasarruf tedbirimiz var. Daha da daralacağız. Ya bu şubeleri bu sene çekeceğiz ya yerli oyuncularla oynayacağız, ya da kısıtlı bütçeyle devam edeceğiz."

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'sa Fikret Orman'ın küçülme açıklamasıyla ilgili şunları söylemişti: “Fenerbahçe her sene 25 milyon dolar civarında amatör şubelerde açığı var. 10 senede 250 milyon dolar. Fenerbahçe'nin borcu 300 milyon dolar. 295 küsür. Şimdi amatörlerde dedik ki alınan verginin stopajların daha doğrusu amatör şubelerin harcamalarından düşürülmesinin sağlanması 7 senedir konuşuluyor. 1 yıl önce bakanlık bunu halledeceğini söyledi ama maalesef yapılmıyor. Yapılacağına da inanmıyorum. Yapılacak şeyin de yanlış yapılacağını düşünüyorum. Çünkü bizim gibi bu işe gönül vermiş ve bu işin doğrusunu düşünenlerin fikri alınmadan çalışmalar yapılıyor. Çıkan sonuçtan kimse mutlu olmayacaktır onu da söylemek lazım. Amatör şubelerin yürüyebilmesi için sponsorların bulunması lazım. O yüzden Beşiktaş'ın aldığı karar kendi içlerinde karardır saygı duymak lazım. Belki bizim de Fenerbahçeli insanlar olmasa biz de kapatacağız. Devletin bu konuya bir an evvel el atması lazım.”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise amatör branşların yıllık yaklaşık 30 milyon dolar zarar ettiğini belirterek şunları söylemişti: "Galatasaray Kulübü, yıllık yaklaşık 120 milyon avroluk bütçeyle dönmektedir. Başarı odaklı olursak, gelirlerimiz, başa baş noktasını yakalama şansı var. Fakat, amatör şubeler aynı kaynaktan besleniyor. Amatör şubelerde harcamalarımız 40 milyon dolar seviyesinde. Getirisi ise 10 milyon dolar. Her sene 30 milyon dolar açık veriyoruz. Amatör branşlara yatırım konusunda devletten destek bekliyoruz. Milli takımlara kaynak olan belli başlı kulüpler var. Galatasaray da bunların başındadır. Bu sosyal faaliyeti yaparken, devletten de destek bekliyoruz. Ayda 7,5 milyon lira vergi ödüyoruz. Yıllık 100 milyon liraya yaklaşıyor. Bunu amatör sporlara kaynak olarak kullanma şansımız var. O zaman daha başarılı bir altyapıyla Türk sporuna hizmet etmek mümkün. Bunu sayın hükümetimizin değerlendireceğini düşünüyorum."

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