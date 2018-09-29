29 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor
16:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
19:00 Beşiktaş - Kayserispor
SPOR TOTO 1. LİG
14:00 Denizlispor - Elazığspor
14:00 Hatayspor - Altınordu
19:30 Kardemir Karabükspor - Ümraniyespor
GALATASARAY
10:00 Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
16:45 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan hareket edececek
BASKETBOL
- Kadınlar Federasyon Kupası Final -
15:00 Elazığ İl Özel İdare - Ordu İEF A Koleji
- Hazırlık -
13:00 OGM Ormanspor - Fenerbahçe
15:30 Botaş - İstanbul Üniversitesi
VOLEYBOL
- Bayanlar Dünya Şampiyonası -
10:10 Türkiye - Kanada
OKÇULUK
Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde Makaralı Yaylar mücadeleleri yapılacak
AVRUPA LİGLERİ
16:00 Roma - Lazio (Cengiz Ünder)
16:30 Schalke 04 - Mainz (Galatasaray'ın rakibi)
16:30 Stuttgart - Werder Bremen (Nuri Şahin)
17:00 Everton - Fulham (Cenk Tosun)
17:30 Hajduk Split - Dinamo Zagreb (Fenerbahçe'nin Rakibi)
19:00 Genk - Zulte Waregem (Beşiktaş'ın Rakibi)
19:00 Lokomotiv Moskova - Akhmat Grozny (Galatasaray'ın Rakibi)
19:00 Spartak Trnava - Slovan Bratisla (Fenerbahçe'nin Rakibi)
19:30 Eibar - Sevilla (Akhisarspor'un Rakibi)
19:30 B. Leverkusen - B. Dordmund (Ömer Toprak)