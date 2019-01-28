28 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor. SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa  20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor   20.00 Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor SPOR TOTO 1. LİG 19.00 Adanaspor - Ümraniyespor 19.00...

28 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa 
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor  
20.00 Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Adanaspor - Ümraniyespor
19.00 Kardemir Karabükspor - Hatayspor 
GALATASARAY
16.00 Kulübün olağanüstü divan kurulu toplantısı yapılacak. 
BEŞİKTAŞ
16.00 Siyah Beyazlı takım Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
19.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Tekfen

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