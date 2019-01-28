28 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor
20.00 Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Adanaspor - Ümraniyespor
19.00 Kardemir Karabükspor - Hatayspor
GALATASARAY
16.00 Kulübün olağanüstü divan kurulu toplantısı yapılacak.
BEŞİKTAŞ
16.00 Siyah Beyazlı takım Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
19.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Tekfen