28 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Galatasaray - BB Erzurumspor  GALATASARAY 10.00 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi basın mensupları ile bir araya gelecek BEŞİKTAŞ 17.00 Siyah beyazlı...

28 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Galatasaray - BB Erzurumspor 

GALATASARAY
10.00 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi basın mensupları ile bir araya gelecek

BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah beyazlı takım Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR
- Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek

KASIMPAŞA
17.30 İstanbul ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Trabzon'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak

BASKETBOL
- Dünya Kadınlar Şampiyonası Çeyrek Final -
13.30 ABD - Nijerya
16.00 Avustralya - Çin
19.30 Belçika - Fransa
22.00 Kanada - İspanya

YÜZME
- 9'uncu Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Bodrum'da başlayacak

YORUM EKLE
Gönder