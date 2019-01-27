27 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
16.00 Giresunspor - Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
16.00 Altay - Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk)
19.00 Balıkesirspor Baltok - Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
- TFF 2. ve 3. Lig'de 19. haftanın maçları tamamlanacak.
- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.00 Valladolid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
17.00 Atalanta - Roma (Cengiz Ünder)
20.00 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15.15 Anadolu Efes - Galatasaray (Sinan Erdem)
17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Banvit (Gazanfer Bilge)
20.00 Afyon Belediyespor - Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.00 İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)
17.30 Galatasaray - Fenerbahçe (Ahmet Cömert)
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş (Mimar Sinan)
16.00 Halkbank - Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Türk Hava Yolları (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.30 Nilüfer Belediyespor - Karayolları (Cengiz Göllü)
18.30 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)