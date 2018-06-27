27 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Erkan Veyseloğlu: "Jenerasyon değişikliği için doğru zaman geldi" "Fenerbahçe, senelerin getirdiği bir istikrara sahip" FENERBAHÇE 18.30 Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı...