27 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA EURO 2024 KARARI 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke 15.45 gibi açıklanacak 14.00'te Türkiye ve Almanya son sunumlarını yapacak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa'da 12.30 Valilik...