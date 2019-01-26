26 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Boluspor - Tetiş Yapı Elazığspor
13.30 Denizlispor - Adana Demirspor
16.00 İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep FK
- TFF 2. ve 3. Lig'de 19. hafta maçları oynanacak.
- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.
GÜREŞ
16.00 Dünya Güreş Birliği (UWW) Ranking Series İvan Yariguin Turnuvası'nda 125 kg'da mücadele eden Taha Akgül, finalde Rus güreşçi Anzor Khizriev ile karşı karşıya gelecek.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15.15 Türk Telekom - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Ankara)
17.30 TOFAŞ - Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor - BOTAŞ (Servet Tazegül)
14.00 Kırçiçeği Bodrum - İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
15.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Çukurova Basketbol (Menderes)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Canik Belediyespor (Antakya)
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
14.00 Galatasaray - Maliye Piyango (Burhan Felek)
16.00 Ziraat Bankası - Arkas Spor (TVF Başkent)
16.00 İnegöl Belediyespor - Halkbank (İnegöl)
17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Jeopark Kula Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
17.00 Arhavi Belediyespor - Tokat Belediye Plevne (Arhavi)
19.00 Fenerbahçe - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
AVRUPA'DAN FUTBOL
17.30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)
22.30 Milan - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)