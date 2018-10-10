26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı

Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 47-61

Akif ÖZDEMİR/ ADANA,() -

SALON: Adana Aski Atatürk

HAKEMLER: Murat Ciner (xxx), Fatih Güler (xxx), Hüseyin Çelik (xxx)

Fenerbahçe: Pelin Bilgiç (x), Ayşe Cora (xx) 9, Birsel Vardarlı (xx) 11, Vaughn (x) 2, Verameyenka (x) 4, Tuğçe Canıtez (xx) 5, Sottana (xx) 8, Tilbe Şenyürek (xx) 3, Özge Yavaş (x), Zandalasini (x) 5

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtneyl Paris (xxx) 6, İlsu (xx), Snytsina (xx) 9, Cansu Köksal (xxx) 7, Hülya (xxx), Gizem Başaran (xx), Merve Aydın (xx) 7, Abdelkader (xxxx) 21, Bassey Johnson (xxx) 11

1. PERİYOT: 11-16 (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

DEVRE: 25-28

3. PERİYOT: 37-43 (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

26'ncı Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

İki takımın karşılıklı ataklarıyla başlayan karşılaşmanın ilk çeyreğinde Hatay ekibi üst üste attığı sayıların yanı sıra Fenerbahçe ataklarını kesince ilk çeyreği 11-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, güçlü rakibi karşısında devreye 25-28 üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta ataklarını sıklaştıran Hatay ekibi, üst üste bulduğu sayılarla çeyreği 37-43 tamamladı.

LENS MOLASI

Karşılaşmanın son çeyreğinde Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Bassey Johnson'un lensi pota önünde kayboldu. Oyuncularla birlikte kulüp görevlileri ve hakemlerin aradığı lens bulunamayınca oyun yeniden başladı. Karşılaşmanın son çeyreğinde iki takım da ataklarını sıklaştırırken, Hatay ekibi farkı açarak karşılaşmayı 61-47 kazandı. Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor, kupanın sahibi olmayı başardı.

Karşılaşmada en skorer oyuncusu 21 sayı ile Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Hind Ben Abdelkader oldu.

(FOTOĞRAFLI)