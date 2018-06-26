26 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonsporlu eski futbolcu Ibrahima Yattara, Demirören Haber Ajansı'na () konuştu!

- "Seçimde Reis'i destekledim, kazandığı için çok mutlu oldum"

- "Trabzonspor'da görev alma noktasında görüşüyoruz, gönlüm izleme komitesinde yer almak"

- "Trabzonspor'un kadrosu çok iyiydi ama takım ruhu lazım"

- "Burak önemli bir oyuncu, ücretinde indirim yaparsa Trabzonspor'u seviyor demektir, yapmazsa da saygı duyuyorum"

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlılar, 2018-2019 sezonunu açıyor.

19.00 Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan futbolcular akşam ilk çalışmasını yapacak.

30 Haziran'a kadar İstanbul'da idman yapacak olan Beşiktaş, bu tarihte yurt dışı ilk etap kampı için Slovakya'ya gidecek. Slovakya'da 9 gün kalacak olan siyah beyazlıların ikinci kampı ise Avusturya'da 11-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililer, 2018-19 sezonu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak. İlk etapta futbolcuların sağlık taramaları ve testleri yapılacak. Daha sonra ise ise hafif tempolu antrenmanlar gerçekleştirilecek.

2018 FIFA DÜNYA KUPASI

17.00 Avustralya - Peru

17.00 Danimarka - Fransa

21.00 İzlanda - Hırvatistan

21.00 Nijerya - Arjantin

AKDENİZ OYUNLARI

- İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları devam edecek.

TÜFAD

- Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), Denizli şubesinde seminer düzenleyecek.