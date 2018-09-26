26 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

Türkiye'nin futboldaki kaderi yarın belli olacak!

- 9 şehirden 10 stadyum

- TFF'den 'Futbol Mükemmellik ve İnovasyon Merkezi' sözü

- Süper Lig'de forma giyen yıldız isimlerden destek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusunda bulunan Türkiye'nin kaderi yarın belli olacak.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde yarın saat 15.45'te düzenlenecek organizasyonla açıklanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine Türkiye'nin yanı sıra Almanya da aday.

- 2018 Kadınlar Dünya Şampiyonası Play Off -

19.30 Türkiye - Fransa

Potanın Perileri'nin rakibi Fransa

Kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği mücadele bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak

Çeyrek finalde rakip Belçika

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah beyazlı takım, Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını basına açık sürdürecek

GALATASARAY

11.00 Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam edecek

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına start verecek

TRABZONSPOR

- Bordo mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek

KASIMPAŞA

14.00 Trabzonspor maçının çalışmaları devam edecek

- Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmaları devam edecek

BASKETBOL



- Hazırlık -

18.00 Darüşşafaka - Avellino