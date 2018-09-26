26 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

Türkiye'nin futboldaki kaderi yarın belli olacak!
- 9 şehirden 10 stadyum
- TFF'den 'Futbol Mükemmellik ve İnovasyon Merkezi' sözü
- Süper Lig'de forma giyen yıldız isimlerden destek
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusunda bulunan Türkiye'nin kaderi yarın belli olacak.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde yarın saat 15.45'te düzenlenecek organizasyonla açıklanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine Türkiye'nin yanı sıra Almanya da aday.
- 2018 Kadınlar Dünya Şampiyonası Play Off -
19.30 Türkiye - Fransa
Potanın Perileri'nin rakibi Fransa
Kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği mücadele bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak
Çeyrek finalde rakip Belçika
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah beyazlı takım, Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını basına açık sürdürecek
GALATASARAY
11.00 Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam edecek
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına start verecek
TRABZONSPOR
- Bordo mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek
KASIMPAŞA
14.00 Trabzonspor maçının çalışmaları devam edecek
- Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmaları devam edecek
BASKETBOL
- Hazırlık -
18.00 Darüşşafaka - Avellino