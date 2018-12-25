25 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı.  - İlk yarının en genç takımı Bursaspor, en tecrübelisi ise Medipol Başakşehir  - Deplasmanın en iyisi Başakşehir - Trabzonspor evinde lider - Galatasaray...

25 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı. 
- İlk yarının en genç takımı Bursaspor, en tecrübelisi ise Medipol Başakşehir 
- Deplasmanın en iyisi Başakşehir
- Trabzonspor evinde lider
- Galatasaray ve Trabzonspor evinde boş geçmiyor
- Mbaye Diagne'den rakip savunmalara gözdağı
- Asist kralı Quaresma
- Süper Lig'in en tecrübelisi Emre Belözoğlu
- Isaac Sackey en çok kart gören futbolcu

*3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok!
- Beşiktaş'ın en golcüsü Mustafa Pektemek
- Fenerbahçe'de en skorer Ayew 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca disiplin sevklerinin de açıklanması bekleniyor.

ANTALYASPOR
11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın toplantısında konuşacak.

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Eczacıbaşı Vitra - Aydın B.Şehir Bld.
18.00 Karayolları - Beşiktaş    
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Bld.
19.30 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta

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