25 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının maçları tamamlandı.
- İlk yarının en genç takımı Bursaspor, en tecrübelisi ise Medipol Başakşehir
- Deplasmanın en iyisi Başakşehir
- Trabzonspor evinde lider
- Galatasaray ve Trabzonspor evinde boş geçmiyor
- Mbaye Diagne'den rakip savunmalara gözdağı
- Asist kralı Quaresma
- Süper Lig'in en tecrübelisi Emre Belözoğlu
- Isaac Sackey en çok kart gören futbolcu
*3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok!
- Beşiktaş'ın en golcüsü Mustafa Pektemek
- Fenerbahçe'de en skorer Ayew
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Ayrıca disiplin sevklerinin de açıklanması bekleniyor.
ANTALYASPOR
11.00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın toplantısında konuşacak.
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Eczacıbaşı Vitra - Aydın B.Şehir Bld.
18.00 Karayolları - Beşiktaş
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Bld.
19.30 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta