24 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu kırdı. (*GÖRÜNTÜLÜ*) BEŞİKTAŞ - Takım izinli GALATASARAY - Sarı kırmızılılarda derbi...

24 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu kırdı. (*GÖRÜNTÜLÜ*)

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

GALATASARAY
- Sarı kırmızılılarda derbi maçın hazırlıkları başlayacak.
13.00 Başkan Mustafa Cengiz, GSYİAD'ın mazbata törenine katılacak.

FENERBAHÇE
14.00 Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Ülker Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
- Takım izinli

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
21.45 Liverpool - Roma (Cengiz Ünder)

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi Finali -
19.00 Eczacıbaşı VitrA (2) - (1) Vakıfbank (Burhan Felek)

BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi -
22.00 Baskonia Vitoria (0) - (2) Fenerbahçe Doğuş

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off -
18.00 Hatay BŞB - Mersin BŞB
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

- TB2L Final Grubu Kura Çekimi -
10.30 Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu için kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası İstanbul'da devam edecek.

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