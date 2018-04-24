24 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu kırdı. (*GÖRÜNTÜLÜ*)
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
GALATASARAY
- Sarı kırmızılılarda derbi maçın hazırlıkları başlayacak.
13.00 Başkan Mustafa Cengiz, GSYİAD'ın mazbata törenine katılacak.
FENERBAHÇE
14.00 Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Ülker Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
- Takım izinli
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
21.45 Liverpool - Roma (Cengiz Ünder)
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi Finali -
19.00 Eczacıbaşı VitrA (2) - (1) Vakıfbank (Burhan Felek)
BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi -
22.00 Baskonia Vitoria (0) - (2) Fenerbahçe Doğuş
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off -
18.00 Hatay BŞB - Mersin BŞB
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
- TB2L Final Grubu Kura Çekimi -
10.30 Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu için kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası İstanbul'da devam edecek.