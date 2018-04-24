24 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu kırdı. (*GÖRÜNTÜLÜ*) BEŞİKTAŞ - Takım izinli GALATASARAY - Sarı kırmızılılarda derbi...