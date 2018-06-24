24 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

DÜNYA KUPASI
15:00 İngiltere - Panama
18:00 Japonya - Senegal
21:00 Polonya - Kolombiya
AKDENİZ OYUNLARI
İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda üçüncü gün müsabakaları yapılacak.
DÜNYA KUPASI 15:00 İngiltere - Panama 18:00 Japonya - Senegal 21:00 Polonya - Kolombiya AKDENİZ OYUNLARI İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda üçüncü gün müsabakaları yapılacak.
DÜNYA KUPASI
15:00 İngiltere - Panama
18:00 Japonya - Senegal
21:00 Polonya - Kolombiya
AKDENİZ OYUNLARI
İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda üçüncü gün müsabakaları yapılacak.