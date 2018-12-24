24 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe 20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor BEŞİKTAŞ - Teknik direktör Şenol Güneş'in durumu tartışılmaya devam ediyor. - Siyah-beyazlılarda devre arası transfer çalışmaları başlayacak. GALATASARAY  -...

24 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor

BEŞİKTAŞ
- Teknik direktör Şenol Güneş'in durumu tartışılmaya devam ediyor.
- Siyah-beyazlılarda devre arası transfer çalışmaları başlayacak.

GALATASARAY 
- Takım izinli

TRABZONSPOR
Dün oynanan Çaykur Rizespor maçında aşil tendonunda kopma meydana gelen Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin İstanbul'da ameliyat olması bekleniyor.

SPOR TOTO 1. LİG 
19.00 Altınordu - Giresunspor

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
20.00 Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi - 
14.00 Çanakkale Belediyesi - Vakıfbank
17.00 Fenerbahçe - Halkbank

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İzmir'de ziyaretlerde bulunacak.

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