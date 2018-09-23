23 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
19:00 Akhisarspor - Galatasaray
19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak
BEŞİKTAŞ
18:00 Siyah-Beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları tamamlanacak.
SPOR TOTO 1. LİG
16:30 Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK
19:30 Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok
19:30 Altay - Giresunspor
BASKETBOL
- FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası -
22:30 Nijerya - Türkiye
JUDO
Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda Büşra Katipoğlu, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve İlker Güldüren tatamiye çıkacak
BASKETBOL
- Hazırlık -
14:00 OGM Orman Gençlik - Adana Basketbol
16:00 Hatay BŞB - Çukurova Basketbol
17:45 Beşiktaş Sompo Japan - Zenit Saint Petersburg
18:00 Kayseri Basketbol - Mersin BŞB