23 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 16:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor   19:00 Akhisarspor - Galatasaray   19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor   FENERBAHÇE Sarı-Lacivertli ekip Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak BEŞİKTAŞ 18:00...

23 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor  
19:00 Akhisarspor - Galatasaray  
19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor  

FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak

BEŞİKTAŞ
18:00 Siyah-Beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları tamamlanacak.

SPOR TOTO 1. LİG
16:30 Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep FK  
19:30 Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok  
19:30 Altay - Giresunspor  

BASKETBOL 
- FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası -
22:30 Nijerya  - Türkiye

JUDO
Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda Büşra Katipoğlu, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve İlker Güldüren tatamiye çıkacak

BASKETBOL
- Hazırlık - 
14:00 OGM Orman Gençlik - Adana Basketbol
16:00 Hatay BŞB - Çukurova Basketbol
17:45 Beşiktaş Sompo Japan - Zenit Saint Petersburg
18:00 Kayseri Basketbol - Mersin BŞB

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