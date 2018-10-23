23 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ergin Ataman: "Büyük hedeflere ulaşmak için elinizde ciddi kadrolar olmalı"

"Doğru yapıp yapmadığımız sezon sonu belli olacak"

"Sinan Erdem'de oynayacağımız maçlarda taraftar baskısını kullanmalıyız"

"Milli takımın Dünya Şampiyonası'na katılacağını düşünüyorum"

GALATASARAY - SCHALKE 04 MAÇINA DOĞRU

14.35 Alman ekibi, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek.

15.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.

16.00 Temsilcimiz Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayacak.

18.45 Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.

19.30 Alman ekibi maç öncesi son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılarda çalışmalar sürecek.

18.15 Belçika temsilcisi Genk, İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Anderlecht maçı hazırlıkları devam edecek.



BAŞAKŞEHİR

11.30 Dünü izinli geçiren turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

GÜREŞ

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

E GRUBU

19.55 AEK Atina - Bayern Münih

22.00 Ajax - Benfica

F GRUBU

22.00 Hoffenheim - Lyon

22.00 Shakhtar Donetsk - Manchester City

G GRUBU

22.00 Real Madrid - Viktoria Plzen

22.00 Roma - CSKA Moskova

H GRUBU

19.55 Young Boys - Valencia

22.00 Manchester United - Juventus

BASKETBOL

-EuroCup-

21.30 Dolomiti Energia Trento - Türk Telekom

21.45 CSP Limoges - Tofaş

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

19.00 Ventspils - Banvit

"HAYDİ SAHAYA" PROJESİ İLK MEYVELERİNİ VERİYOR

11.00 İzmit Belediyesi'nin yaptırdığı 10 sahanın açılışı, İzmit Şeyh Edebali Ortaokulu'nda düzenlenecek törenle yapılacak. Açılışa, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu katılacak.