- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
18.00 Akhisarspor - Kayserispor
19.45 Boluspor - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Banvit - Sidigas Avellino
22 Ocak Salı DHA Spor Gündemi
- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 18.00 Akhisarspor - Kayserispor 19.45 Boluspor - Galatasaray BEŞİKTAŞ 11.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. BASKETBOL -...
- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor
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