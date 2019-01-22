22 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 18.00 Akhisarspor - Kayserispor   19.45 Boluspor - Galatasaray   BEŞİKTAŞ 11.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. BASKETBOL -...

22 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
18.00 Akhisarspor - Kayserispor  
19.45 Boluspor - Galatasaray  

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Banvit - Sidigas Avellino
 

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