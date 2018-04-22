22 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Göztepe 16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa 19.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor  SPOR TOTO 1. LİG 13.00 Samsunspor - Denizlispor 15.30 Adana Demirspor - BB Erzurumspor 15.30 MKE...

22 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Göztepe
16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor 

SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Samsunspor - Denizlispor
15.30 Adana Demirspor - BB Erzurumspor
15.30 MKE Ankaragücü - Gazişehir Gaziantep
18.00 Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor
18.00 Çaykur Rizespor - Akın Çorap Giresunspor

15.30 TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarına devam edilecek.

GALATASARAY
- Takım izinli 

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BASKETBOL
- Kadınlar Avrupa Ligi -
18.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Dynamo Kursk (3.lük maçı)
21.00 UMMC Ekaterinburg - Uniqa Sopron (Final)

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
15.15 Darüşşafaka - Banvit
17.00 Galatasaray Odeabank - Beşiktaş Sompo Japan
19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece - Trabzonspor

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi Finali 3. Maç -
16.30 Eczacıbaşı VitrA (1) - (1) VakıfBank

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