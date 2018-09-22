22 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor   16:00 Kayserispor - Atiker Konyaspor   19:00 Trabzonspor - Göztepe   SPOR TOTO 1. LİG 14:00 Hatayspor - İstanbulspor   14:00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği   19:30...

22 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor  
16:00 Kayserispor - Atiker Konyaspor  
19:00 Trabzonspor - Göztepe  

SPOR TOTO 1. LİG
14:00 Hatayspor - İstanbulspor  
14:00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği  
19:30 Adanaspor - Boluspor  
19:30 Tetiş Yapı Elazığspor - Kardemir Karabükspor  

BEŞİKTAŞ
17:30 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek 

GALATASARAY
16:00 Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
18:30 Sarı-Kırmızılı ekip Akhisarspor maçı için İzmir'e hareket edecek. Kafile daha sonra kara yoluyla Manisa'ya geçecek

FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertlilerde derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

-FIBA DÜNYA KADINLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASI-
16:00 Türkiye - Arjantin

BASKETBOL
-Hazırlık-
14:00 Mersin BŞB - Hatay BŞB 
16:00 Adana Basketbol - Kayseri Basketbol
16:00 Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece
18:00 Çukurova Basketbol - OGM Orman Gençlik
21:30 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano

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