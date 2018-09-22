22 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
16:00 Kayserispor - Atiker Konyaspor
19:00 Trabzonspor - Göztepe
SPOR TOTO 1. LİG
14:00 Hatayspor - İstanbulspor
14:00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği
19:30 Adanaspor - Boluspor
19:30 Tetiş Yapı Elazığspor - Kardemir Karabükspor
BEŞİKTAŞ
17:30 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek
GALATASARAY
16:00 Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
18:30 Sarı-Kırmızılı ekip Akhisarspor maçı için İzmir'e hareket edecek. Kafile daha sonra kara yoluyla Manisa'ya geçecek
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertlilerde derbi maçın hazırlıkları devam edecek.
-FIBA DÜNYA KADINLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASI-
16:00 Türkiye - Arjantin
BASKETBOL
-Hazırlık-
14:00 Mersin BŞB - Hatay BŞB
16:00 Adana Basketbol - Kayseri Basketbol
16:00 Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece
18:00 Çukurova Basketbol - OGM Orman Gençlik
21:30 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano