22 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: "Tekrar yükselişe geçmek istiyoruz" "Genç oyuncular takıma adapte olduğunda yeniden madalyalar gelecektir" "Altyapıdan gelen oyuncular çok kaliteli" SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00...

22 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan: "Tekrar yükselişe geçmek istiyoruz"
"Genç oyuncular takıma adapte olduğunda yeniden madalyalar gelecektir"
"Altyapıdan gelen oyuncular çok kaliteli"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

GALATASARAY
14.30 Sarı kırmızılı kulüp, başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla sponsorluk anlaşması imzalayacak.
- Schalke 04 maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
- Anderlecht karşılaşmasının hazırlıklarına başlanacak.

BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlılarda Genk maçının hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Adana Demirspor - Tetiş Yapı Elazığspor  
19.00 Altınordu - Eskişehirspor  

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
20:00 Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji

TFF 3. LİG 2. GRUP
15.00 Karşıyaka - Osmaniyespor
TFF 3. LİG 3. GRUP
14.30 Ankara Adliyespor - 24 Erzincanspor

YELKEN
- Bu yıl 30'uncusu düzenlenen The Bodrum Cup, Bodrum'da start alacak.

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