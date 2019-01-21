21 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor

SPOR TOTO SÜPER LİG'de 18. hafta 2 maçla kapanacak

20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

20.00 Bursaspor - Fenerbahçe

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Elazığspor - Adanaspor

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını tamamlayacak ve yola çıkacak

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.00 Çanakkale Bld. - Nilüfer Bld.