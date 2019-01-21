21 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor SPOR TOTO SÜPER LİG'de 18. hafta 2 maçla kapanacak 20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor  20.00 Bursaspor - Fenerbahçe SPOR TOTO 1. LİG 19.00 Elazığspor - Adanaspor BEŞİKTAŞ 18.00 Siyah...

21 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor

SPOR TOTO SÜPER LİG'de 18. hafta 2 maçla kapanacak
20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor 
20.00 Bursaspor - Fenerbahçe

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Elazığspor - Adanaspor

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlı takım, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını tamamlayacak ve yola çıkacak

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
18.00 Çanakkale Bld. - Nilüfer Bld.

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