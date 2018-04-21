21 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor
13.30 Kardemir Karabükspor - Bursaspor
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇE
Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor
15.00 Boluspor - İstanbulspor
15.00 Gaziantepspor - Eskişehirspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
17.15 Celta Vigo - Valencia (Emre Mor)
16.30 Hamburg - Freiburg (Çağlar Söyüncü)
21.45 Milan - Benevento (Hakan Çalhanoğlu)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Eskişehir Basket - Yeşilgiresun Belediyespor
15.15 Gaziantep Basketbol - Sakarya BŞB Basketbol
17.00 Anadolu Efes - İstanbul BBSK
20.15 Pınar Karşıyaka - Muratbey Uşak
KANO
Akarsu Kano Slalom Yusufeli Bahar Kupası sona erecek.
TENİS
18.00 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın kura çekimi yapılacak.