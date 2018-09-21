21 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü   20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir   SPOR TOTO 1. LİG 19.00 Altınordu - Adana Demirspor   19.00 Osmanlıspor - Denizlispor   GALATASARAY 11.00 Sarı kırmızılı ekipte...

21 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü  
20.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir  

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altınordu - Adana Demirspor  
19.00 Osmanlıspor - Denizlispor  

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı ekipte Akhisarspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.

TRABZONSPOR
13.30 Bordo-mavili kulüp ile  Intercity arasında forma sponsorluğu anlaşması yapılacak

JUDO
- Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada bugün kadınlarda 52 Kg'da İrem Korkmaz, erkeklerde ise 66 Kg'da Sinan Sandal mücadele edecek.

BASKETBOL
-Zadar Doğuş Basketbol Turnuvası - 
18.30 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe

-Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası -
16.30 Gaziantep Basketbol - Sakarya BŞB Basketbol
19.00 Türk Telekom - Promitheas Patras

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