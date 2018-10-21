21 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Göztepe - Beşiktaş
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Osmanlıspor
16.30 Kardemir Karabükspor - Altay
19.30 İstanbulspor - Giresunspor
GALATASARAY
- Takım izinli
AVRUPA LİGLERİ
18.00 Everton - Crystal Palace (Cenk Tosun)
19.30 Huesca - Espanyol (Serdar Gürler)
21.30 Inter - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
- TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig müsabakalarına devam edilecek.
GOLF
- Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge, Kemer Country Golf Kulübü'nde sona erecek.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Ligi -
15.15 İstanbul BBSK - Pınar Karşıyaka
17.30 Banvit - Anadolu Efes
20.00 Arel Üniv. Büyükçekmece - Fenerbahçe
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
16.00 İstanbul Üniversitesi - Samsun Canik Belediye
17.30 Hatay BŞB - Botaş
VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
14.00 Halkbank - Fenerbahçe
14.00 İstanbul BBSK - Arhavi Bld.
15.00 Jeopark Kula Bld. - Galatasaray
16.30 Maliye Piyango - Ziraat Bankası
16.00 İnegöl Bld. - İkbal Afyon Bld. Yüntaş
GÜREŞ
- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası ikinci gün müsabakaları ile devam edecek.