2021 Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı Ne Zaman ve Nerede Oynanacak?

Futbolseverler 2021 Türkiye Ziraat Kupası Final mücadelesine odaklanmış durumda. Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan siyah- beyazlılar, Başakşehir’i uzatmalarda yenmiş ve taraftarlarını mutlu etmişti. Yarı final etabında ise Antalyaspor Alanyaspor’a karşı 2-0’lik bir galibiyet almıştı. Şimdi ise gözler final maçının oynanacağı tarihte. Futbol gündeminin ilk sıralarında Ziraat Türkiye Kupası finali yer alırken karşılaşmanın nerede yaşanacağı merak konusu oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman gerçekleşecek? İşte spor gündeminin merak edilen sorusu ve yanıtı…

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Yarı final etabında Beşiktaş, Başakşehir’e karşı galibiyet almıştı. Uzatma dakikalarında atılan golle Başakşehir mağlup edilirken Alanyaspor ise Antalyaspor karşısında 2-0’lık bir galibiyet almıştı. Şimdilerde ise Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki Beşiktaş Antalyaspor arasında yaşanacak olan final maçı ne zaman gerçekleşecek?

Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı Ne Zaman ve Nerde Oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda final müsabakası tak maç eleme usulüne göre yapılacak. Bu bilginin dışında 2021 Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı’nın hangi tarihte oynanacağı ve stat bilgisi henüz ilan edilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu final maçının tarihini hangi tarihte yapacağı bilgisi bilinmiyor ancak ilgili konu hakkında resmi bir açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması beklenen konular arasında yer aldı.

59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Antalyaspor arasında yaşanacak karşılaşmanın tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı ve gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. TFF tarafından yapılacak olan açıklama merak edilirken merak edilen sorulara yanıtların ilerleyen günlerde bulunması beklenilmekte. Yarı final maçları 16- 17 Mart tarihlerinde oynanmış idi. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda ise final maçının 18 Mayıs’ta gerçekleşeceği yazıldı.