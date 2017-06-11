Galeriler Videolar
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
98943
ALTIN
144.044
DOLAR
3.5389
STERLİN
4.5048
EURO
3.9626
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10 Bin Polis Uygulama Yaptı
Bakan Soylu Talimat Verdi, 10...
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular Tutuklandı!
Sahurda Yer Cinayeti : Davulcular...
Çifte Cinayete 26 Yıl Hapis!
Çifte Cinayete 26 Yıl Hapis!
FETÖ'den Tutuklu Başkana, Yaş ve Sağlık Durumu Tahliyesi!
FETÖ'den Tutuklu Başkana, Yaş ve...
Tarsus'ta Yolcu Otobüsü İle Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı
Tarsus'ta Yolcu Otobüsü İle Kamyon...

2018 Dünya Kupası Elemelerinde Sürpriz sonuçlar

2018 Dünya Kupası Elemelerinde Sürpriz sonuçlar Yaşandı. İngiltere İskoçya ile 2-2 berabere kaldı, Azerbaycan kendi evinde Kuzey İrlanda'ya 1-0 yenildi...

11 Haziran 2017 Pazar 01:30
2018 Dünya Kupası Elemelerinde Sürpriz sonuçlar

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Elemelerde C Grubu'nda Almanya, sahasında San Marino'yu 7-0 mağlup etti. Nürnberg Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta Almanya'nın gollerini 11. dakikada Julian Draxler, 16, 29 ve 85. dakikalarda Sandro Wagner, 38. dakikada Amin Younes, 47. dakikada Shkodran Mustafi ve 72. dakikada Julian Brandt kaydetti.

F Grubu'nda İskoçya, son 3 dakikasına 1-0 mağlup girdiği karşılaşmada İngiltere ile 2-2 berabere kaldı. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 87 ve 90. dakikalarda Leigh Griffiths kaydetti. İngiltere'nin gollerini ise 70. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile 90+3. dakikada Harry Kane attı.

F Grubu'ndaki diğer maçta Polonya, ağırladığı Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Robert Lewandowski, 29, 57 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Lewandowski, ilk ve son gollerini penaltıdan kaydetti. Romanya'nın tek golü ise 77. dakikada Bursasporlu Bogdan Stancu'dan geldi.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Azerbaycan-Kuzey İrlanda: 0-1

Almanya-San Marino: 7-0

Norveç-Çekya: 1-1

E Grubu:

Kazakistan-Danimarka: 1-3

Polonya-Romanya: 3-1

Karadağ-Ermenistan: 4-1

F Grubu:

İskoçya-İngiltere: 2-2

Slovenya-Malta: 2-0

Litvanya-Slovakya: 1-2



Son Güncelleme: 11.06.2017 01:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İpler Koptu! Arda Turan Milli Takımı Bıraktı
İpler Koptu! Arda Turan Milli Takımı Bıraktı
Mehmet Demirkol: Arda Turan Galatasaray'a Gelebilir
Mehmet Demirkol: Arda Turan Galatasaray'a Gelebilir
Göztepespor Kafilesi Kulüp Önünde Coşku İle Karşılandı
Göztepespor Kafilesi Kulüp Önünde Coşku İle Karşılandı
Benzema Fatih'te İftar Yemeğine Katılacak
Benzema Fatih'te İftar Yemeğine Katılacak
Trabzonspor'dan Rizespor'a : Ar Damarı Çatlamışlar!
Trabzonspor'dan Rizespor'a : Ar Damarı Çatlamışlar!
İzmir'de Yer Gök Sarı Kırmızı!
İzmir'de Yer Gök Sarı Kırmızı!
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli Günler Devam Edecek
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli Günler Devam Edecek
Göztepespor Penaltılarla Süper Lig'e yükseldi!
Göztepespor Penaltılarla Süper Lig'e yükseldi!
Göztepe Eskişehirspor Maçı Durdu! Saha Alev Alev!
Göztepe Eskişehirspor Maçı Durdu! Saha Alev Alev!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim