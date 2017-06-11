2018 Dünya Kupası Elemelerinde Sürpriz sonuçlar

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Elemelerde C Grubu'nda Almanya, sahasında San Marino'yu 7-0 mağlup etti. Nürnberg Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta Almanya'nın gollerini 11. dakikada Julian Draxler, 16, 29 ve 85. dakikalarda Sandro Wagner, 38. dakikada Amin Younes, 47. dakikada Shkodran Mustafi ve 72. dakikada Julian Brandt kaydetti.

F Grubu'nda İskoçya, son 3 dakikasına 1-0 mağlup girdiği karşılaşmada İngiltere ile 2-2 berabere kaldı. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 87 ve 90. dakikalarda Leigh Griffiths kaydetti. İngiltere'nin gollerini ise 70. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile 90+3. dakikada Harry Kane attı.



F Grubu'ndaki diğer maçta Polonya, ağırladığı Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Robert Lewandowski, 29, 57 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Lewandowski, ilk ve son gollerini penaltıdan kaydetti. Romanya'nın tek golü ise 77. dakikada Bursasporlu Bogdan Stancu'dan geldi.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Azerbaycan-Kuzey İrlanda: 0-1

Almanya-San Marino: 7-0

Norveç-Çekya: 1-1

E Grubu:

Kazakistan-Danimarka: 1-3

Polonya-Romanya: 3-1

Karadağ-Ermenistan: 4-1

F Grubu:

İskoçya-İngiltere: 2-2

Slovenya-Malta: 2-0

Litvanya-Slovakya: 1-2