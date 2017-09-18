2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'i belli oldu !

EuroBasket 2017’ye kadar Avrupa şampiyonalarındaki en büyük başarısını 2009’da Polonya’da düzenlenen turnuvada 4. olarak elde eden Slovenya, büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvaya önemli oyuncularından yoksun katılan Sırbistan Milli Takımı ise 2. kez sahne aldığı Avrupa Şampiyonası finalinden de üzgün ayrıldı.

Sırbistan, Polonya’da düzenlenen EuroBasket 2009’da da finalde İspanya’ya 85-63 mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kalmıştı.

Slovenya namağlup tamamladı

Tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde eden Slovenya Milli Takımı, EuroBasket 2017’yi namağlup noktaladı.

Slovenya, turnuvada oynadığı 9 maçtan da galip ayrılmasını bildi.

En değerli oyuncu Dragic

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Miami Heat’te forma giyen Sloven oyuncu Goran Dragic, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Dragic, final maçında kaydettiği 35 sayıyla kupanın kazanılmasında başrol oynadı.

Turnuvanın en iyi 5’i

Karşılaşmanın ardından taraftarın ve gazetecilerin oylarıyla belirlenen turnuvanın en iyi 5’i açıklandı.

Turnuvanın en iyi 5’inde Slovenya’dan Dragic ile Luka Doncic, Rusya’dan Aleksei Shved, Sırbistan’dan Bogdan Bogdanovic ve İspanya’dan Pau Gasol yer aldı.